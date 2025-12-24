Головний символ Різдва вирушив у дорогу, щоб встигнути доставити подарунки дітям у всьому світі. Його сани вже перетнули кордони кількох країн Північної Європи, а сучасні технології дозволяють кожному охочому спостерігати за цим польотом у режимі реального часу. Про це йдеться на сайті сервісу Flightradar24.

У вівторок, 23 грудня, близько 14:00 за київським часом святкова упряжка оленів на чолі з Санта-Клаусом стартувала з Північного полюса. Наразі маршрут чарівного екіпажу пролягає над територіями Фінляндії та Швеції. Завдяки глобальним сервісам моніторингу авіації, за польотом Санти можна стежити онлайн. Для цього на сайті або в застосунку Flightradar24 достатньо ввести у пошуковий рядок позивні: SANTA1, HOHOHO або R3DNO53.

Традиційно до стеження за безпекою польоту долучається Об’єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD). Військові використовують свої найпотужніші радари та супутники, щоб супроводжувати упряжку. Проте основна фаза моніторингу від NORAD розпочнеться в ніч на 24 грудня, коли Санта почне масово відвідувати оселі в різних часових поясах.

Фінські медіа додають, що місцевий колега Санти — Йоулупуккі — також залишив свою резиденцію в Лапландії. Останні кілька тижнів він присвятив читанню мільйонів дитячих листів із проханнями про диво. Тепер він вирушив у шлях, щоб особисто переконатися, що кожна дитина отримає свій подарунок.

Скриншот із сайту Flightradar

Цікаво, що попри поважний вік та вірність традиціям, святкові чарівники активно використовують досягнення прогресу. Як повідомляє Euronews, цьогоріч сани оснащені найсучаснішими технологіями захисту. Завдяки спеціальним системам, подорожі не загрожують ані GPS-спуфінг (підміна сигналу), ані втручання шпигунських програм з елементами штучного інтелекту. Це гарантує, що жодна технічна перешкода не завадить вчасному прибуттю подарунків.

Поки Санта долає кілометри над засніженою Європою, діти та дорослі в усьому світі занурюються в атмосферу очікування різдвяного дива. Подорож триватиме понад добу, охоплюючи всі континенти, поки останній пакунок не опиниться під ялинкою.