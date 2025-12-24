Зеленський у різдвяному зверненні закликав молитися за мир для України

Президент України Володимир Зеленський заявив що українці здавна вірили у особливу силу різдвяної ночі коли відкриваються небеса і здійснюються мрії. За його словами сьогодні в усіх українців одне спільне бажання мир для України.

У різдвяному привітанні глава держави зазначив що кожен українець у серці має власні думки і почуття проте звертаючись до Бога люди просять значно більше ніж особисте. Йдеться про мир для країни за який українці водночас борються і моляться.

Зеленський підкреслив що Україна заслуговує на мирне життя у злагоді. Він побажав щоб кожна українська родина жила без страху а кожна дитина раділа подарункам усміхалася і зберігала віру в добро та диво.

Президент також наголосив що українці заслуговують на те щоб очі дітей батьків коханих і рідних більше не знали сліз. За його словами мають перемогти добро і правда а фіналом цієї боротьби має стати перемога миру.

На завершення Зеленський висловив надію що настане день коли всі зберуться вдома у перший мирний рік і привітають одне одного словами Христос народився Славімо Його. Він побажав українцям і українкам щасливого Різдва смачної куті та миру для всієї країни.