У Лондоні напередодні Різдва з’явився новий мурал Бенксі

Напередодні Різдва у Лондоні з’явилася нова робота відомого британського стріт-арт художника Бенксі. Авторство митець підтвердив, опублікувавши фото муралу у своєму Instagram.

На намальованому над гаражем муралі можна побачити двох дітей у теплому зимовому одязі. Вони лежать поруч і дивляться в нічне небо, усіяне зірками.

Як повідомляє Euronews, роботу створено на заході британської столиці. Водночас схожий малюнок з’явився й поблизу вежі Centre Point у центрі Лондона, однак цю версію Бенксі у своїх соцмережах не показував.

Зазвичай роботи художника мають чіткий політичний або соціально-критичний підтекст. Утім, цього разу мурал виглядає менш прямолінійним і не містить очевидних політичних заяв.

Попри це, частина глядачів припускає, що нова робота може бути пов’язаною з темою дитячої безпритульності або вразливого становища дітей у великих містах.