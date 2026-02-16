Ситуація на фронті: окупанти наближаються до стратегічного села

Російські окупаційні війська здійснили просування на Донеччині поблизу села Новомиколаївка (Покровський район), повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

За даними спостерігачів, противник намагається покращити свої позиції на цьому напрямку та закріпитися для подальших наступальних дій. Оперативна ситуація залишається напруженою, з обох боків тривають бойові зіткнення.

Військові експерти відзначають, що контроль над Новомиколаївкою важливий для логістики та оборонних позицій обох сторін.

