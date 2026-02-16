﻿
Війна

Ситуація на фронті: окупанти наближаються до стратегічного села

Російські окупаційні війська здійснили просування на Донеччині поблизу села Новомиколаївка (Покровський район), повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

За даними спостерігачів, противник намагається покращити свої позиції на цьому напрямку та закріпитися для подальших наступальних дій. Оперативна ситуація залишається напруженою, з обох боків тривають бойові зіткнення.

Військові експерти відзначають, що контроль над Новомиколаївкою важливий для логістики та оборонних позицій обох сторін.

Як повідомляло раніше ForUa, Росія робить ставку на виснаження України ціною великих втрат.

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

логістикаситуація на фронтіпросування ворогаНовомиколаївка
