Війна закінчилася б уже сьогодні, якби це залежало від України, – Волкер

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає, що від наступного раунду переговорів у Женеві не варто очікувати суттєвого прогресу, оскільки Росія не демонструє готовності припиняти війну і продовжує її через відсутність достатнього тиску.

Про це Волкер, який працював спецпредставником у першій адміністрації президента США Дональда Трампа, заявив в інтерв'ю "Укрінформу" на полях Мюнхенської безпекової конференції.

"Мирні переговори не просуваються, оскільки Росія не відчуває жодного стимулу припиняти війну", - зазначив він.

Волкер підкреслив, що "США, Україна та Європа узгодили дуже важливі принципи", зокрема підтримку негайного припинення вогню, створення фондів відновлення України та готовність надати гарантії безпеки після припинення вогню.

Він також зазначив, що "Європа готова сформувати "Коаліцію охочих" для розгортання сил в Україні з метою стримування російських атак – із певною підтримкою та забезпеченням з боку США".

Водночас, за його словами, "жодна з цих речей не впливає на бажання Росії продовжувати війну".

"Необхідно посилити тиск на Росію, щоб вона відчула потребу погодитися на припинення вогню. Це має бути військовий тиск, зокрема шляхом надання далекобійних спроможностей, а також економічний і фінансовий тиск – щоб доходи Кремля від продажу нафти і газу почали висихати, і він не міг фінансувати війну", - заявив Волкер.

Коментуючи позицію президента США Дональда Трампа щодо можливого тиску на обидві сторони, Волкер зазначив: "Проблема цієї рамки тільки в тому, що війна закінчилася б уже сьогодні, якби це залежало від України. Причина, чому війна не закінчується сьогодні, – це Путін. Тому не має сенсу говорити про необхідність тиску на обидві сторони. Тиск потрібен лише на одну сторону – на Росію".

Колишній спецпредставник США щодо України також висловив переконання, що для того, щоб президент Трамп досяг своєї мети щодо завершення російсько-української війни, треба посилити тиск на Росію.

"Я не можу передбачити, що зробить президент Трамп, але саме тиск на Росію є тим єдиним чинником, який стоїть між ним і досягненням його мети – завершення війни", - сказав він.

На уточнювальне запитання, чи варто очікувати прориву від наступного раунду переговорів у Женеві, Волкер відповів: "Ні, ні, ні".

Як повідомляв ForUA, українська делегація на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим уже розпочала підготовку до тристоронньої зустрічі представників України, США та Росії, яка відбудеться у Женеві 17-18 лютого.