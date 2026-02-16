﻿
Війна

Британія змінює плани: запуск заводу-гіганта для потреб ЗСУ відкладено

Старт роботи нового оборонного підприємства у Гласкоуді, яке має забезпечувати потреби британської армії та Збройних сил України, офіційно перенесено щонайменше на шість місяців. Про це повідомляє видання The Guardian.

Причини затримки та масштаби проєкту

Об’єкт у Гласкоуді має критичне значення для національної безпеки Великої Британії. Очікувалося, що виробництво розпочнеться влітку 2025 року, проте терміни були переглянуті. Компанія BAE Systems пояснила затримку рішенням суттєво модернізувати проєкт: потужності заводу планують збільшити вдвічі порівняно з початковим планом.

Після повноцінного запуску підприємство має забезпечити:

  • Збільшення у 16 разів національних потужностей із виробництва артилерійських снарядів.

  • Власне виробництво вибухівки RDX, яку раніше доводилося імпортувати зі США та Франції.

  • Зменшення залежності від іноземних ланцюгів постачання компонентів для боєприпасів.

Геополітичний контекст

Необхідність розширення власного оборонного сектору стала ще гострішою на тлі нестабільної міжнародної ситуації. У британських урядових колах зростає занепокоєння через непередбачуваність політики Вашингтона щодо підтримки України.

Зокрема, заяви президента США Дональда Трампа про можливе запровадження тарифів проти країн НАТО стимулюють Лондон та інші європейські столиці до швидшого досягнення оборонної автономності. Наразі Британія розглядає розбудову заводу в Гласкоуді як стратегічний крок для мінімізації ризиків, пов'язаних із залежністю від американського військового обладнання.

 Автор: Галина Роюк

