Надзвичайні події

Повідомлення ДПСУ: У лісі поблизу кордону з Румунією знайшли мертвого чоловіка

Прикордонники Чернівецького загону виявили поблизу кордону з Румунією чоловіка без ознак життя., повідомила Державна прикордонна служба України.

«До прикордонників звернулися родичі громадянина України, які повідомили, що він має намір незаконно перетнути державний кордон, однак під час нелегального походу відчув різке погіршення самопочуття та просить про допомогу», - ідеться у повідомленні.

Фото: ДПСУ

Через деякий час група реагування виявила неподалік кордону з Румунією тіло жителя Івано-Франківської області 1997 року народження без ознак життя.

За висновком лікарів, чоловік помер від серцевої недостатності.

Раніше ForUA повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Державній прикордонній службі зафіксували понад 70 смертей при спробах незаконного перетину кордону.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

кордонДПСУРумуніяЧернівецька областьсмерть людини
