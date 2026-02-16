Женева готує сюрприз: чи домовляться Україна та РФ про припинення енергетичної війни

На тристоронніх переговорах між Україною, США та країною-агресором Росією, які заплановані на 17–18 лютого в Женеві (Швейцарія), ймовірно, порушать питання енергетичного перемир’я. Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси з посиланням на власні «західні джерела».

За словами інформатора пропагандистів, тема припинення ударів по енергетичній інфраструктурі «без сумніву буде порушена» під час зустрічі.

Контекст та попередня позиція України

Раніше, 11 лютого, Президент України Володимир Зеленський зазначав, що Росія наразі не виявляє готовності до такого кроку. Пропозицію щодо енергетичного затишшя вперше озвучили представники США під час попереднього раунду тристоронніх переговорів в Абу-Дабі (ОАЕ), що відбулися 4–5 лютого.

Згідно із заявою глави держави, американська сторона пропонувала закріпити практику, яка вже нібито мала місце на початку року:

Період «тестового» перемир’я: з 30 січня по 2 лютого 2026 року.

Мета: повторення та офіційне закріплення режиму взаємного утримання від атак на енергомережі.

Наразі офіційного підтвердження порядку денного зустрічі в Женеві від українського МЗС або Білого дому не надходило.