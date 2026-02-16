День закоханих в Украні перетворився на весільний марафон: хто в лідерах

14 лютого, у День святого Валентина, в Україні спостерігався традиційний весільний бум. Цьогоріч по всій країні було офіційно зареєстровано 1248 шлюбів, повідомили у Міністерстві юстиції України за оперативними даними відділів ДРАЦС.

Найбільше весіль відбулося у столиці — 228 пар офіційно зареєстрували свої стосунки саме в Києві. Серед інших лідерів: Дніпропетровська область — 180 шлюбів; Львівська область — 141 шлюб.

Таким чином, Київ став регіоном із найбільшою кількістю укладених шлюбів у День закоханих.

Попри те, що 14 лютого цього року припало на суботу, Мін’юст організував роботу цифрових офісів ДРАЦС у штатному режимі.

Крім того, 258 пар скористалися послугою «Шлюб онлайн», зареєструвавши стосунки дистанційно — перебуваючи у різних містах або навіть країнах.

День закоханих традиційно вважається символічною датою для створення сім’ї. Щороку саме 14 лютого кількість реєстрацій шлюбів суттєво зростає.

