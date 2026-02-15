Працівники нацпарку «Тузлівські лимани» вперше виявили виявили інвазивного блакитного краба

Під час обстеження узбережжя Чорного моря після штормів працівники Національного природного парку “Тузлівські лимани” вперше виявили блакитного краба (Callinectes sapidus). Про це повідомив керівник наукового відділу нацпарку Іван Русєв.

За словами фахівців, блакитний краб уже мешкає у Чорному морі, хоча не є його природним видом. Його природний ареал – атлантичне узбережжя Америки від Канади до Аргентини. Ймовірно, до регіону він потрапив разом із баластними водами суден або мігрував через Середземне та Мармурове моря.

Вид надає перевагу лиманам і мілководним прибережним ділянкам із невисокою солоністю. Попри привабливий вигляд і те, що у багатьох країнах він вважається делікатесом, для екосистеми Чорного моря краб є інвазивним видом.

Фахівці зазначають кілька ризиків для біорізноманіття:

він більший і агресивніший за місцевих крабів, тому може витісняти їх;

всеїдний – живиться молюсками, дрібною рибою та водоростями, впливаючи на природний баланс;

добре плаває завдяки сплющеній парі задніх ніжок;

витривалий до низького вмісту кисню і значних коливань солоності, що робить Чорне море придатним середовищем для розселення.