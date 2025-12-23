«Цивілізаційний вибір» без романтики: Буданов про курс України на США

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що з оптимізмом оцінює перспективи відносин між Україною та США, попри занепокоєння щодо можливого охолодження співпраці в разі президентства Дональда Трампа. За його словами, побудова двосторонніх відносин є стратегічним і багатоетапним процесом, повідомляє Forbes.

Глава ГУР наголосив, що партнерство зі Сполученими Штатами має для України ключове значення як у нинішніх умовах, так і в довгостроковій перспективі. Формування таких відносин, за його словами, потребує комплексного підходу та часу.

Буданов підкреслив, що Україна зробила свій цивілізаційний вибір, орієнтуючись на співпрацю зі США, і цей курс залишається незмінним. «Ми розуміємо, що обидві сторони мають отримувати вигоду від цих відносин — як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, на багатьох рівнях: у торгівлі, спільному розвитку, комунікаціях та інших сферах», — зазначив він.

Водночас очільник розвідки уточнив, що співпраця між Україною та США не обмежується питаннями безпеки. Вона охоплює також торговельні відносини, розвиток промислового потенціалу та розширення комунікацій. Буданов нагадав, що раніше Україна входила до числа найбільш промислово розвинених держав світу й, на його переконання, має всі можливості повернути цей статус. «Настав час повернути те, що ми втратили. Це наше бачення і наша рішучість. Я оптимістично налаштований, що ми це зробимо», — підсумував він.

