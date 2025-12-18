Зеленський чекає від Вашингтона рішучіших дій проти Москви

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на посилення тиску з боку Сполучених Штатів на Росію, водночас визнавши, що переговори з американською стороною залишаються складними.

Про це очільник держави сказав під час пресконференції у Брюсселі, де відбувається засідання Європейської ради.

«Це непростий діалог, якщо говорити відверто. Ми перебуваємо у стані війни. Сполучені Штати ухвалюють рішення, і саме вони реально можуть зупинити Путіна, і я на це розраховую. Але я розраховую саме на тиск з боку США. Наразі Сполучені Штати більше виступають як медіатор — це правда, вони медіюють між нами, але я дуже хотів би, щоб вони зробили більше кроків щодо тиску на Росію, тому що, на мою думку, Путін не хоче зупиняти цю війну», — наголосив Зеленський.

Він також висловив переконання, що президент США Дональд Трамп здатен вплинути на ситуацію. За словами Зеленського, він сподівається, що американський лідер зможе досягти результату у стримуванні російської агресії.

Нагадаємо, що президент України наголошує на відсутності чітких відповідей щодо майбутніх гарантій безпеки для України. Зеленський зазначив, що наразі не отримав розгорнутого пояснення алгоритму дій США у разі повторної агресії Росії.

«Є питання, на яке я поки що не можу отримати відповідь. Це не означає, що хтось не хоче її дати — ми просто ще до цього не дійшли. Йдеться про гарантії безпеки. Коли в тебе не НАТО, але гарантії безпеки “як у НАТО”. Хтось каже, що це може бути навіть краще, але я не беруся це оцінювати. Мене цікавить конкретна відповідь: що зроблять США, якщо Росія знову піде з агресією? Як саме спрацюють ці гарантії, якою силою партнери зупинятимуть Москву?» — пояснив президент.

За його словами, ці відповіді мають бути чітко зафіксовані, навіть якщо вони залишаться непублічними. Зеленський наголосив, що йдеться не про декларації, а про конкретні механізми та зобов’язання, які мають забезпечити реальну безпеку України.