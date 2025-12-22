Україна і США підготували перші драфти гарантій безпеки, - Зеленський

Українська делегація, яка проводила переговори з представниками США у Маямі, повертається в Україну і вже вночі надасть деталі цих перемовин. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Виступаючи в понеділок у Києві під час заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби 2025 року, керівник держави зазначив, що основні завдання щодо підготовки перших драфтів документів уже виконано.

За словами президента, наразі сформовано план із 20 пунктів. Він визнав, що документ не є ідеальним, однак наголосив, що план існує й може слугувати основою для подальшої роботи.

Зеленський також повідомив про наявність рамкового документа щодо гарантій безпеки між Україною, Європейським Союзом та Сполученими Штатами, а також окремого двостороннього документа між Києвом і Вашингтоном. Саме ці напрацювання, за його словами, мають бути розглянуті Конгресом США разом із деталями та додатками.

Президент підкреслив, що ці матеріали наразі закриті для преси, однак він уже ознайомився з першими напрацюваннями. За його оцінкою, близько 90% додатків відповідають ключовим інтересам України, зокрема щодо того, на яку підтримку зможуть розраховувати Збройні сили та держава після підписання безпекових гарантій.

Крім того, Зеленський повідомив, що паралельно триває робота над першим драфтом договору про відновлення України. Він додав, що базовий блок усіх необхідних документів загалом готовий, водночас залишаються питання, до яких не готова українська сторона, так само як і російська.