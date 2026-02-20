﻿
Трамп знайшов посаду для свого зятя

Президент США Дональд Трамп має намір призначити свого зятя Джареда Кушнера спеціальним посланцем з питань миру.

Кушнер зосередиться на посередництві в нових дипломатичних угодах. Трамп високо оцінив його попередню роль у переговорах на Близькому Сході, включаючи "Угоди Авраама", повідомляє Politico.

"Дуже розумний хлопець. Ми робимо Джареда посланником миру. Вони обидва посланці миру, і я вам скажу що: я спостерігаю за цими хлопцями, і кажу – принаймні, вони нас просувають з погляду IQ", - сказав він.

Під час першого президентства Трампа Кушнер обіймав у Білому домі посаду старшого радника і грав одну з ключових ролей у дипломатичних ініціативах адміністрації.

Нове призначення фактично закріплює за Кушнером окремий напрямок, пов'язаний із просуванням мирних домовленостей.

 

