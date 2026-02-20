НБУ замінює паперові купюри номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень на монети

Із 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років остаточно вилучать із готівкового обігу. Відповідне рішення оприлюднив Національний банк України.

Починаючи з цієї дати, зазначені банкноти перестануть бути законним платіжним засобом. Їх не прийматимуть у торговельних мережах, закладах сфери послуг, банках та інших фінансових установах під час здійснення готівкових розрахунків.

Водночас громадяни зможуть безкоштовно обміняти вилучені купюри на обігові монети або банкноти інших номіналів без будь-яких обмежень за сумою. Зробити це можна:

у всіх відділеннях українських банків — протягом року з дати вилучення, до 26 лютого 2027 року включно;

в уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — протягом трьох років, до 28 лютого 2029 року включно;

у підрозділах НБУ — безстроково.

У Нацбанку пояснюють, що паперові купюри цих номіналів уже майже не використовуються в роздрібній торгівлі, а їхній середній строк служби становить близько 2,5 року. Більшість банкнот, що залишалися в обігу, є зношеними.

Поступове вилучення таких купюр розпочалося ще кілька років тому: з 1 жовтня 2020 року — для номіналів 1 і 2 гривні, а з 1 січня 2023 року — для 5 і 10 гривень.

Натомість відповідні обігові монети перебувають в обігу вже тривалий час: 1 і 2 гривні — з квітня 2018 року, 5 гривень — з грудня 2019-го, 10 гривень — з червня 2020-го. Термін їх експлуатації значно довший і може сягати 20–25 років.

У НБУ зазначають, що перехід на монети не створює незручностей для населення та бізнесу, натомість дозволяє скоротити витрати на виготовлення, транспортування й оброблення готівки, підвищити якість грошових знаків в обігу та зробити готівкові розрахунки більш зручними.