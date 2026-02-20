Дезертир влаштував різанину в столиці

Повідомлення про двох поранених надійшло до Святошинського управління поліції від медиків.

На одній із вулиць до 28-річного киянина підійшов невідомий чоловік у стані алкогольного сп'яніння та, нецензурно висловлюючись в його адресу, спровокував конфлікт. Під час подальшої сварки незнайомець вдарив ножем чоловіка в шию та втік. Потерпілого у критичному стані госпіталізували, повідомляє поліція Києва.



Того ж вечора, на сусідній вулиці зловмисник підійшов до 56-річної киянки та запропонував провести її додому. Біля під'їзду він нав'язливо наполягав залишитись у неї з ночівлею, а коли отримав відмов, то поранив жінці обличчя.



Підозрюваного оперативно затримали.



Ним виявився 26-річний місцевий мешканець – військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ. Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство), а також за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).



Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкції інкримінованих йому статей передбачають до 15 років ув'язнення.

Фото: поліція Києва.