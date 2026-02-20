﻿
Правоохоронці затримали у Києві організатора виїзду за кордон за 10 тис. доларів у складі футбольної команди

У Києві правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, який за 10 тисяч доларів пропонував незаконні способи виїзду з України. Зокрема, у складі футбольної команди. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За версією слідства, підозрюваний організовував схеми для чоловіків призовного віку двох видів:

  • або нелегальний перехід кордону пішки поза пунктами пропуску;
  • або виїзд під виглядом працевлаштування у футбольну команду (як масажист, інший персонал).

Чоловік надавав клієнтам інструкції, організовував маршрут та транспорт до кордону, а також обіцяв забезпечити безперешкодний виїзд. 

Затримали його у Києві під час отримання всієї узгодженої суми. 

Йому повідомили про підозру за організацію незаконного переправлення осіб через держкордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). 

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

