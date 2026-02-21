Собака, який 10 років жив на могилі господаря, змінив закон у Бразилії

У бразильському штаті Сан-Паулу набув чинності закон, який дозволяє ховати домашніх тварин разом із членами родини. Його ухвалили після історії собаки, що десять років жив на кладовищі біля могили свого господаря, пише ВВС.

Пес на прізвисько Боб Ковейро (з португальської – “могильник”) після похорону господаря залишився жити на кладовищі. Тварина відмовлялася повертатися додому, попри спроби родичів господаря його забрати. Згодом Бобу встановили зелену будку, а відвідувачі кладовища звикли бачити, як собака супроводжує похоронні процесії.

У 2021 році Боба збив автомобіль, після чого його поховали поруч із господарем.

Влада штату повідомила, що закон визнає “емоційний зв’язок” між людьми і їхніми домашніми улюбленцями. Тепер котів і собак дозволено ховати у сімейних могилах за умови дотримання санітарних норм. Конкретні правила мають визначати місцеві похоронні служби.

Місцева зоозахисна організація Patre, яка збирала кошти на пам’ятник собаці, заявила, що Боб “завоював серця всіх, хто його зустрічав”.

“Люди, які сумували, ховаючи близьких, починали усміхатися, коли маленький пес, божевільний до м’ячиків, намагався погратися”, – зазначили в організації.

Один із авторів законопроєкту Едуардо Нобрега зазанчив: “Той, хто втрачав улюбленця, знає: це не просто тварина, це член родини. Цей закон поважає почуття людей у момент останнього прощання”.

Новий закон діятиме на території штату Сан-Паулу – найбільш густонаселеного регіону Бразилії. Ця країна посідає третє місце у світі за кількістю домашніх тварин – їх тут налічується близько 160 мільйонів.