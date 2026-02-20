Я бачу наближення не стільки переломного моменту, скільки контакту щодо перемир'я, - Мелоні

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що у мирних переговорах щодо України є важливі кроки вперед.

"Я бачу наближення не стільки переломного моменту, скільки контакту щодо перемир'я, яке в Україні все ще дуже далеке", - сказала вона.



Мелоні підкреслила, що ключова проблема залишається не розв'язаною, повідомляє Sky TG24.



"Є план миру, в якому також є багато питань, які на папері були вирішені, за винятком того, що ми дуже далекі від розв'язання головного питання, а саме питання територій, на які Росія продовжує претендувати, що, на мою думку, є абсолютно необґрунтованим", - сказала Мелоні.



Мелоні стверджує, що в мирних перемовинах є гарний поступ з питання гарантій безпеки для України.



"Я бачу важливі кроки вперед у документах, які ми, безумовно, зараз опрацьовуємо. Проведено дуже хорошу роботу щодо гарантій безпеки для Києва, яка, до речі, ґрунтується на італійській пропозиції – сформувати їх за моделлю статті 5 Північноатлантичного договору", - сказала вона.

Фото: скріншот.