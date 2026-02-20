Українці вважають, що кожен, хто їх не підтримує, є їхнім ворогом, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нормалізація українсько-угорських відносин можлива лише після припинення війни.

Орбан оцінив, що сьогодні відносини між Україною та Угорщиною є напруженими, оскільки, за його словами, українці вважають, що кожен, хто їх не підтримує, є їхнім ворогом, повідомляє MTI.



Він наголосив, що після закінчення війни ця напруженість зникне і можна буде повернутися до нормальних відносин. Він заявив, що мир є запорукою всього, включаючи українсько-угорські відносини, але доки триває війна, він не бачить шансів на врегулювання відносин.



"Як тільки війна закінчиться, можна буде повернутися до нормальних мирних, дипломатичних, економічних та інших відносин. Отже, ключ до всього, ключ до українсько-угорських відносин – це мир. Якщо буде мир, то українсько-угорські відносини налагодяться. А доки триває війна, я не бачу шансів на налагодження відносин. Причина цього в тому, що ми на боці миру, а Україна хоче втягнути всіх у війну", – заявив Орбан.

Фото: скріншот.