Оформив квартиру на узбережжі Одеси на доньку, а котедж під Києвом «записав» на пасинка: Головний психіатр ЗСУ отримав нову підозру

Співробітники СБУ повідомили про нову підозру головному психіатру ЗСУ. У січні його викрили на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей. Про це повідомляє СБУ.

За даними справи, посадовець, який одночасно є начальником психіатричної клініки, одержав майже 1 млн доларів США тіньового «прибутку».

"Наразі додатково встановлено, що фігурант легалізував ці гроші через придбання елітної нерухомості та авто преміумкласу, які оформлював на близьких родичів", - йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що фігурант оформив квартиру в новобудові на узбережжі Одеси на свою доньку, а котедж під Києвом «записав» на свого пасинка.

Також він оформив на своїх дітей три авто марки БМВ (зокрема моделі Х3, Х5, Х7) 2022, 2023 та 2024 років випуску.

На підставі нових доказів фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою). Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв ForUA, підозру також отримав начальник продовольчої служби тилу однієї з бригад ДШВ ЗСУ. Він набув незаконних активів на понад 10,3 млн грн й витрачав їх на люксовий одяг та відпочинок.