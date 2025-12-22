Український борщ перейшов у преміум-сегмент: ціна зросла майже на третину

В Україні продовжує зростати так званий індекс борщу, навіть попри суттєве падіння цін на основні овочі. Головним чинником подорожчання страви залишається висока вартість м’ясних інгредієнтів, насамперед свинини.

У грудні 2025 року приготування трилітрової каструлі борщу обходиться українцям у 196 гривень. Понад 60% цієї суми припадає на свинячі ребра, які й формують основну частину собівартості страви.

Водночас ціни на овочі, що традиційно входять до борщового набору, за рік суттєво знизилися. Зокрема, капуста подешевшала на 73%, морква — на 63%, цибуля — на 58%, а картопля — на 54%. Така динаміка пояснюється достатніми запасами якісної продукції у фермерських господарствах.

Однак навіть настільки виражена «овочева дефляція» не змогла стримати загальне зростання вартості борщу, яка піднялася на 27% у порівнянні з минулим роком. Причина — незначна частка овочів у загальній собівартості страви.

Крім м’яса, на підвищення ціни борщу впливають й інші інгредієнти. Зокрема, соняшникова олія за рік подорожчала на 22%, а також зросла вартість томатної пасти, що додатково тисне на сімейні бюджети українців.

