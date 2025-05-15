Борщ стає розкішшю: ціни на борщовий набір сягнули рекорду

Ціни на основні інгредієнти для приготування традиційного українського борщу виросли до небачених висот, що вже ставить під питання доступність цієї страви для багатьох українців. У травні 2025 року, щоб приготувати борщ, потрібно витратити мінімум 222 грн на борщовий набір, а з додатковими продуктами, такими як хліб, сметана та часник, загальна вартість складає 232 грн.

Особливо помітно подорожчали ключові інгредієнти:

- Капуста, яка традиційно була однією з найдешевших складових, тепер коштує 72,5 грн за кілограм, що є збільшенням на 437%.

- Морква подорожчала до 49,9 грн/кг, що на 342% більше, ніж було ще рік тому.

- Буряк, без якого неможливо уявити борщ, тепер коштує 46,9 грн/кг, що на 121% дорожче порівняно з минулим роком.

- Цибуля здорожчала до 29,9 грн/кг, що є збільшенням на 91%.

Таке різке зростання цін на базові продукти, необхідні для приготування борщу, свідчить про загальний підйом вартості харчових продуктів в Україні. Те, що колись було символом дешевої і доступної їжі, сьогодні перетворюється на розкішний обід, доступний далеко не кожному. Щоб приготувати борщ для всієї родини, тепер потрібно витратити значну частину бюджету, що особливо відчувається в умовах економічної нестабільності.

Це питання актуалізує дискусії про доступність продуктів, стабільність на ринку сільськогосподарської продукції та можливості для вирішення проблем з інфляцією, яка все більше тисне на бюджет середнього класу та малозабезпечених родин в Україні.