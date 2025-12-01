﻿
Економіка

Українців попередили про передноворічне зростання цін

В Україні очікується помітне зростання цін на окремі категорії продуктів і напоїв уже в грудні — традиційний сезон високого попиту перед святами. Експерти радять планувати закупівлі заздалегідь, щоб уникнути цінових "сюрпризів" перед самим Новим роком.

Як пише Novyny.live, до Нового року значно збільшиться попит на подарункові набори, алкоголь, делікатеси та овочі, що неминуче позначиться на цінниках.

Які продукти подорожчають?

Економіст Володимир Чиж попереджає, що ключові позиції борщового набору — картопля, буряк, морква і цибуля — можуть подорожчати на 2-5%. Незважаючи на це, їхня вартість залишиться відносно стабільною, оскільки ці овочі вирощують у великих обсягах.

А ось болгарський перець, огірки та помідори тепличні традиційно зростають у ціні сильніше. Причини — сезонність і висока залежність теплиць від енергоносіїв. На тлі нинішніх проблем з електроенергією ціни в супермаркетах і на ринках можуть змінитися до 15%.

Алкоголь: святковий стрибок цін

За словами товарознавця Лілії Бистрицької, алкоголь у грудні дорожчає неминуче — попит різко збільшується. Грудень і січень традиційно найприбутковіші місяці для виробників та імпортерів спиртного.

«Ціни на алкоголь у святковий період можуть зрости, але ступінь подорожчання залежить від категорії напою і торгової мережі», — пояснює експерт.

Преміальні та імпортні бренди можуть додати 10-20 грн за пляшку. Віскі прогнозують зростання на 10-15%. А ось звичайне вино, коньяк і горілка залишаться приблизно на нинішніх цінових позиціях.

Зазначимо, святковий кошик у грудні стане відчутно дорожчим, особливо якщо йдеться про подарунки, імпортний алкоголь і тепличні овочі.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

продуктиціниалкогольсвята
