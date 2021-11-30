Группа народных депутатов предлагают установить День украинского борща.
Соответствующий проект постановления №6361 «Об установлении Дня украинского борща» зарегистрирован 30 ноября.
На данный момент текст проекта не обнародован. Документ передан на рассмотрение руководству.
Среди инициаторов проекта постановления – председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев и его заместитель Евгения Кравчук.
Как сообщила одна из соавторов проекта, нардеп из фракции «Голос» (объединение «Справедливость») Ольга Стефанишина, проектом предлагается отмечать День украинского борща ежегодно во вторую субботу сентября, проводя фестивали, соревнования, лекции и дискуссии.
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