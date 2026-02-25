﻿
Свiт

Мігрантів із Білорусі до Польщі переправляють через таємні тунелі, – Telegraph

Влада Білорусі продовжує використовувати мігрантів як інструмент гібридної війни лідера Кремля Володимира Путіна проти Європи, незаконно переправляючи їх через кордон для створення напруги. Як пише The Telegraph, у межах протидії цій тактиці польські прикордонники розпочали пошук тунелів, прокопаних під лінією розмежування.

У середині грудня 2025 року неподалік села Наревка на сході Польщі було виявлено одну з найбільших таких споруд. Загалом протягом 2025 року польська сторона зафіксувала чотири подібні підземні об'єкти.

За даними прикордонної служби Польщі, виявленим тунелем скористалися 180 нелегальних мігрантів, переважно вихідців з Афганістану та Пакистану. Конструкція заввишки 1,5 м зміцнена бетонними опорами та має протяжність близько 50 м на білоруському боці та 10 м — на польському. Вхід до тунелю на території Білорусі був ретельно замаскований серед дерев.

Військові експерти зазначають, що встановити безпосередніх будівельників об'єкта зі стовідсотковою точністю неможливо. Водночас вони вказують, що навички для зведення подібних споруд мають терористичні угруповання ХАМАС, "Хезболла", "Ісламська держава", а також окремі курдські групи.

 

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ПольщаБілорусьмігрантиагресія рфтунель
