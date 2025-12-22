Місячні виплати на дітей з 1 січня зростуть у 8 разів

У 2026 році держава виділить 24,5 млрд гривень на підтримку українських сімей. Однією з головних новацій стане суттєве підвищення виплат при народженні та догляді за дітьми.

Одноразова допомога при народженні дитини зросте з 10 000 до 50 000 гривень. Щомісячна допомога для догляду за дитиною до року збільшиться з 860 грн до 7 000 грн, а для дітей з інвалідністю — до 10 500 грн.

Також стартує програма «єЯсла», яка передбачає щомісячні виплати у розмірі 8 000 грн для дітей від 1 до 3 років. Для дітей з інвалідністю сума складе до 12 000 грн. Програма діятиме за умови, що один із батьків або законних представників повертається до роботи.

Для учнів перших класів буде надано одноразову допомогу у вигляді «Пакунка школяра» на суму 5 000 грн. Продовжуватимуться також програми з оздоровлення та відпочинку дітей різних категорій, а також підтримка сімейних форм виховання, на що буде виділено 1,6 млрд гривень.

Водночас частині сімей, які отримували державну допомогу, можуть нарахувати заборгованість або зупинити виплати, якщо вони отримували їх без достатніх підстав або не повідомили про зміни у фінансовому стані. До таких випадків належать:

- значне збільшення доходів;

- купівля житла чи автомобіля;

- працевлаштування на високооплачувану роботу;

- зміна місця проживання;

-в трата статусу багатодітної родини.

Як повідомляло раніше ForUa, РФ відправила українських дітей знищувати «японських мілітаристів».