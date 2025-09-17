﻿
Суспiльство

З 1 жовтня кошти з "Пакунку школяра" можна буде використовувати на книги, – Свириденко

З 1 жовтня Кабмін дозволив використовувати кошти з державної виплати "Пакунок школяра" на книги, проінформувала прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

У Telegram-каналі Свириденко повідомила, що із 1 жовтня 2025 року на кошти Пакунок школяра можна буде купувати книги.

– Розширили "Пакунок школяра". Із 1 жовтня 2025 року витрачати одноразову допомогу можна і на книги, – написала вона.

ForUA нагадує, що 7 липня Кабінет міністрів України запустив виплату Пакунок школяра у розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн-форматі.

У Мінсоцполітики проінформували, що завданням програми "Пакунок школяра" є стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні.

6 серпня директорка Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль закликала Кабінет міністрів дозволити купувати книги за кошти з державної виплати "Пакунок школяра". Також 25 серпня Українська видавнича асоціація закликала владу дозволити купувати книги за кошти з державної виплати "Пакунок школяра".

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

урядгрошікнигиЮлія Свириденкопакунок школяра
