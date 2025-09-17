Демографія України: троє померлих на одного новонародженого

Демографічна ситуація в Україні продовжує погіршуватися. За даними «Опендатаботу», у першому півріччі 2025 року народилося 86 795 немовлят, тоді як померло 249 002 людини. Це означає, що на кожного новонародженого припадає майже троє померлих.

Експерти попереджають: якщо тенденція збережеться, то до 2050 року населення України може скоротитися до 25 мільйонів людей. А до кінця століття — до 15 мільйонів. Нині на підконтрольній території мешкають приблизно 30 мільйонів громадян.

Намагаючись вплинути на ситуацію 19 серпня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, що передбачає збільшення виплати при народженні дитини з 41 280 грн до 50 000 грн.

Головна зміна — тепер усю суму виплачуватимуть одразу, а не частинами протягом трьох років, як було раніше.

Крім того, законопроєкт пропонує:

- 7000 грн щомісяця непрацевлаштованим вагітним жінкам.

- 7000 грн на місяць тому з батьків або родичу, хто доглядає дитину до року.

- Покриття до 8000 грн/місяць на ясла або няню в межах програми «єЯсла», якщо обидва батьки повертаються на роботу після року дитини.

- Оплату ЄСВ за того з батьків, хто залишається вдома з дитиною після року — це дозволить зарахувати цей час у пенсійний стаж.

Якщо законопроєкт буде ухвалений, то у 2026 році знадобиться додатково 29 млрд грн на виплати при народженні дитини, підтримку батьків і програму «єЯсла». Разом із «Пакунком малюка» та «Пакунком школяра» це вже близько 32 млрд грн — удвічі більше, ніж нині.

Зараз значна частина соціальних програм фінансується за рахунок міжнародної допомоги, тож уряду доведеться шукати стабільні джерела фінансування.

Експерти вказують, що фінансова підтримка важлива, але не є єдиним фактором, що впливає на рішення про народження дитини. Велике значення мають безпекова ситуація, впевненість у майбутньому, доступ до медицини та якісної освіти. Отже, без комплексної політики — від охорони здоров’я до житлових програм — подолати негативний тренд буде складно.

