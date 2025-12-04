﻿
Війна

РФ відправила українських дітей знищувати «японських мілітаристів»

РФ відправила українських дітей знищувати «японських мілітаристів»

Деяких українських дітей, депортованих з тимчасово окупованих територій, Росія відправляє до військових таборів у Північній Кореї.

Вдалося задокументувати 165 військових таборів, де українських дітей мілітаризують і русифікують. Вони діють як на окупованих територіях, так і в самій Росії й Білорусі, а також на території Північної Кореї.

Експерт регіонального центру з прав людини Катерина Рашевська показала фото 12-річного Михайла з тимчасово окупованої території Донецької області та 16-річної Лізи з Сімферополя, яких відправили в табір у КНДР, за 9 тисяч кілометрів від домівки.

"У цьому таборі діти навчаються знищувати "японських мілітаристів" та зустрічаються з корейськими ветеранами, які в 1968 році напали на корабель США Pueblo, вбивши та поранивши дев’ятьох американських солдатів", - розповіла вона.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіядітиУкраїнавійнаПівнічна Корея
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Бельгія заявила, що Захід не вірить у поразку РФ у війні з Україною
Полiтика 03.12.2025 22:45:23
Бельгія заявила, що Захід не вірить у поразку РФ у війні з Україною
Читати
Україна отримала запрошення від США для продовження переговорів
Полiтика 03.12.2025 22:16:00
Україна отримала запрошення від США для продовження переговорів
Читати
Україна у Брюсселі обговорила гарантії безпеки та дипломатичну стратегію з європейськими партнерами
Полiтика 03.12.2025 21:47:43
Україна у Брюсселі обговорила гарантії безпеки та дипломатичну стратегію з європейськими партнерами
Читати

Популярнi статтi