У Києві вводяться багатогодинні відключення електропостачання

Сьогодні на киян знову чекають погодинні графіки відключень електроенергії. Частина підчерг може залишатися без світла двічі або навіть тричі на добу, повідомляє ДТЕК.
Графік відключень у Києві на 22 грудня:
1.1 черга — 00:00–01:00, 09:30–15:00, 18:30–22:00
1.2 черга — 00:00–01:00, 08:00–13:00, 18:30–22:00
2.1 черга — 00:00–01:00, 08:00–11:30, 18:30–22:00
2.2 черга — 08:30–13:00, 18:30–22:00
3.1 черга — 01:00–04:30, 13:00–18:30, 22:00–24:00
3.2 черга — 01:00–04:30, 11:30–15:30, 22:00–24:00
4.1 черга — 13:00–18:30, 22:00–24:00
4.2 черга — 01:00–04:30, 11:30–15:30, 22:00–24:00
5.1 черга — 04:30–09:30, 15:00–20:00
5.2 черга — 04:30–11:30, 15:00–19:00
6.1 черга — 06:00–08:00, 15:00–19:00
6.2 черга — 04:30–08:00, 16:00–22:00
У ДТЕК наголосили: у разі змін мешканців столиці оперативно інформуватимуть у Telegram-каналі компанії.
Автор: Тетяна Андрійко