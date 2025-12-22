У Києві вводяться багатогодинні відключення електропостачання

Сьогодні на киян знову чекають погодинні графіки відключень електроенергії. Частина підчерг може залишатися без світла двічі або навіть тричі на добу, повідомляє ДТЕК.

Графік відключень у Києві на 22 грудня:

1.1 черга — 00:00–01:00, 09:30–15:00, 18:30–22:00

1.2 черга — 00:00–01:00, 08:00–13:00, 18:30–22:00

2.1 черга — 00:00–01:00, 08:00–11:30, 18:30–22:00

2.2 черга — 08:30–13:00, 18:30–22:00

3.1 черга — 01:00–04:30, 13:00–18:30, 22:00–24:00

3.2 черга — 01:00–04:30, 11:30–15:30, 22:00–24:00

4.1 черга — 13:00–18:30, 22:00–24:00

4.2 черга — 01:00–04:30, 11:30–15:30, 22:00–24:00

5.1 черга — 04:30–09:30, 15:00–20:00

5.2 черга — 04:30–11:30, 15:00–19:00

6.1 черга — 06:00–08:00, 15:00–19:00

6.2 черга — 04:30–08:00, 16:00–22:00

У ДТЕК наголосили: у разі змін мешканців столиці оперативно інформуватимуть у Telegram-каналі компанії.

