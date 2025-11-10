Ремонт українських ТЕС може затягнутися - прогноз

Унаслідок масованого російського обстрілу 8 листопада було зупинено роботу обох теплоелектростанцій компанії Центренерго. Нині тривають роботи з оцінки завданих пошкоджень, повідомив заступник міністра енергетики Роман Андарак в ефірі телемарафону.

Андарак пояснив, що ремонтні роботи розпочинаються одразу, щойно дозволяє безпекова ситуація. Фахівці розбирають завали, визначають масштаби пошкоджень і обсяг руйнувань, щоб оцінити, які заходи необхідно вжити для відновлення роботи обладнання. «Поки робити точні прогнози складно, рівень пошкоджень ще встановлюють», — зазначив заступник міністра.

Він додав, що Україна має запас ремонтного обладнання, накопичений за підтримки міжнародних партнерів. Водночас, якщо буде потрібне спеціалізоване устаткування, відновлення може затягнутися.

Андарак відзначив високий професіоналізм працівників Центренерго, які неодноразово демонстрували здатність оперативно відновлювати енергетичні об’єкти після пошкоджень. «Сподіваємося, так буде і цього разу», — підсумував посадовець.

