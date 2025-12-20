﻿
Полiтика

Зеленський застеріг від «паперових угод» і нагадав про провал Будапештського меморандуму

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати запропонували формат можливих «мирних переговорів» за участи України, Росії та США, а також, імовірно, європейських держав. Про це він сказав на спільній пресконференції з премʼєр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру в Києві.

За словами Зеленського, американська сторона планує окрему зустріч із представниками Росії та запропонувала формат спільних перемовин. Водночас президент підкреслив, що участь Європи була б логічною, з огляду на її залученість до безпекових процесів навколо України.

Керівник держави зазначив, що доцільність такої зустрічі залежатиме від результатів уже проведених переговорів між Україною та США. За його словами, саме від розуміння того, чи є позитивний результат у діалозі з американською стороною, Україна відштовхуватиметься надалі.

Зеленський також наголосив, що на сьогодні реальної угоди про припинення війни не існує. Він підкреслив, що мир має бути справедливим і міцним, а не формальним документом, який не працює на практиці. Президент застеріг від повторення ситуації з Будапештським меморандумом, який, за його словами, не забезпечив Україні захисту.

Президент наголосив, що будь-яка мирна домовленість має містити чіткі та дієві гарантії безпеки з боку США та європейських партнерів, які повинні бути не лише підписані, а й підтримані на інституційному рівні, зокрема через парламентські рішення. Також, за його словами, мають бути заздалегідь визначені конкретні дії партнерів у разі нової агресії з боку Росії.

Раніше повідомлялося, що 19 грудня українська делегація завершила консультації з американськими та європейськими партнерами, а представники США планують окремі контакти з російськими посадовцями. Водночас у Вашингтоні заявляють про прогрес у переговорах, тоді як в Україні наголошують: мир можливий лише за умови його реального виконання, а не існування «на папері».

 Автор: Богдан Моримух

