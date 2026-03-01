Держдеп поінформував глав МЗС «Групи семи» про операцію США та Ізраїлю проти Ірану

Державний секретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови з міністрами закордонних справ країн G7 поінформував їх про останні події операції США та Ізраїлю проти режиму в Тегерані та можливі перспективи її продовження.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Японії. Зазначається, що розмова тривала близько 30 хвилин.

Міністр закордонних справ Японії Тошіміцу Мотеґі заявив, що розробка Іраном ядерної зброї ніколи не повинна бути дозволена, та наголосив на послідовній підтримці Токіо зусиль США щодо врегулювання іранської ядерної проблеми шляхом діалогу.

Він запевнив, що Японія в координації з міжнародною спільнотою, включаючи країни «Групи семи», продовжить дипломатичні зусилля для вирішення питання ядерної програми Ірану через переговори.

У МЗС Японії також зазначили, що держави-члени G7 підтвердили намір і надалі тісно координувати дії у відповідь на виклики міжнародній безпеці.