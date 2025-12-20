Влада провалила захист енергетичних об’єктів перед новими атаками РФ, - експерт

Українська влада фактично не підготувала енергетичні об’єкти до нової хвилі російських атак, що стало однією з ключових причин масштабних знеструмлень. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю Суспільному. За його словами, після відносно спокійної зими 2024 року держава розслабилась і не довела роботи із захисту енергоінфраструктури до необхідного рівня.

Харченко зазначив, що з 115 високовольтних трансформаторів, які потребували другого рівня захисту, до жовтня було укрито лише 74. Лише зараз ця кількість наближається до 80, тоді як повне завершення робіт очікується не раніше літа наступного року. Водночас це стосується лише об’єктів «Укренерго», а не всієї системи.

Найгірша ситуація, за словами експерта, з малими розподільчими підстанціями напругою 110 і 35 кВ. Більшість із них узагалі не мали жодного захисту — ні габіонів, ні мішків із піском. У результаті навіть близький вибух дрона призводить до знищення трансформаторів уламками.

Харченко підкреслив, що ці втрати можна було мінімізувати відносно простими й дешевими інженерними рішеннями. Однак держава цього не зробила, попри досвід попередніх років війни. Особливо критичними наслідки бездіяльності стали для Одещини, де росіяни одночасно били по всіх вузлових підстанціях і внутрішніх мережах.

Експерт також зазначив, що проблеми із захистом торкнулися об’єктів водопостачання й тепла. Резервне живлення для водоканалів і котелень або не було створене, або виявилося недостатнім. За його словами, розмови про підготовку велися ще у 2023–2024 роках, але реального результату вони не дали.

На думку Харченка, нинішня ситуація є прямим наслідком системних управлінських прорахунків. В умовах зростання інтенсивності атак РФ ці прорахунки призвели до дефіциту обладнання, довгих відключень світла та ризику подальшого погіршення ситуації взимку.