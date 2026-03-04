США ризикують вичерпати запаси ракет Patriot за лічені дні через атаки Ірану — Bloomberg

Висока інтенсивність ударів з боку Тегерана поставила Пентагон та його союзників перед загрозою критичного дефіциту дорогих ракет-перехоплювачів. За даними аналізу Bloomberg, нинішня стратегія виснаження може призвести до спустошення арсеналів ППО в регіоні вже найближчим часом.

Економіка війни: дрони проти мільйонів

Головною проблемою залишається колосальний дисбаланс вартості засобів нападу та оборони. Іран масовано застосовує дрони-камікадзе Shahed-136, ціна яких становить близько 20 тис. доларів. Водночас для їхнього збиття США та партнери використовують ракети Patriot PAC-3, кожна з яких коштує приблизно 4 млн доларів.

Попри високу ефективність перехоплення (понад 90%), така математика грає на користь агресора.

Критичні терміни та обсяги виробництва

Ситуація із запасами в окремих країнах Перської затоки виглядає тривожно:

Катар: Внутрішній аналіз свідчить, що при збереженні поточних темпів обстрілів ракет до систем Patriot вистачить лише на чотири дні (хоча офіційна влада заявляє про достатність резервів).

Виробничі потужності: Компанія Lockheed Martin за весь 2025 рік виготовила лише близько 600 ракет PAC-3, що неспівставно з інтенсивністю їхнього використання в умовах масштабного конфлікту.

Регіональні запаси: Експерти сумніваються, що США встигли перекинути в регіон достатньо боєприпасів для ведення тривалої кампанії (до 4 тижнів), про яку заявляв Дональд Трамп.

Стратегія Ірану

Тегеран зробив ставку на виснаження ресурсів противника. За оцінками Bloomberg Economics, Іран має в арсеналі близько 2 тис. балістичних ракет та величезну кількість дронів. З початку року було випущено понад 1200 одиниць озброєння, 90% з яких — саме дешеві БпЛА. Балістичні ракети Іран, імовірно, притримує для пріоритетних цілей, чекаючи, поки ППО союзників вичерпає свій ліміт.

Наслідки для України

Загострення на Близькому Сході створює прямі ризики для обороноздатності України. У Європейському Союзі вже шукають механізми, щоб уникнути затримок у постачанні ракет для української ППО. Вже цього тижня ЄС планує звернутися до виробників із проханням пріоритетно пришвидшити передачу перехоплювачів Києву, аби події в Перській затоці не залишили українське небо без захисту.