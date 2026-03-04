АЗС переписали цінники за ніч: рейтинг заправок з найнижчими цінами на бензин

Ринок пального продовжує лихоманити. Лише за останню ніч цінники на стелах АЗС додали в середньому ще 2 гривні. Ми проаналізували поточну ситуацію та склали рейтинг мереж, щоб ви могли знайти найвигідніші варіанти.

Рейтинг цін на популярні види пального

Бензин А-95 (стандарт):

Найнижча ціна: Укрнафта — 67,99 грн/л.

Середній сегмент: WOG (95 Євро) — 68,99 грн/л.

Найвища ціна: ОККО та SOCAR — 70,99 грн/л.

Бензин преміум-класу (А-100 / 98):

Найдешевше: Укрнафта (98 Energy) — 76,99 грн/л та WOG (100) — 78,99 грн/л.

Найдорожче: ОККО (Pulls 100) та SOCAR (NANO 100) — по 80,99 грн/л.

Дизельне пальне:

Лідери економії: Укрнафта — 67,99 грн/л.

Середня ціна: WOG (Євро-5) — 68,99 грн/л.

Найвища ціна: SOCAR (NANO Extro) — 75,99 грн/л та ОККО (Pulls) — 73,99 грн/л.

Автогаз:

Найдешевше: WOG та SOCAR — 40,98 грн/л.

Середня ціна: Укрнафта — 40,99 грн/л.

Найдорожче: ОККО — 41,99 грн/л.

Варто зауважити, що ціни вказані з урахуванням програм лояльності мереж (Fishka, Pride та застосунків SOCAR/Укрнафта). У різних регіонах вартість може дещо відрізнятися від середньої.

Детальний список цін на основних АЗС дивіться на фото. Зберігайте собі та пересилайте знайомим водіям — актуальна інформація зараз на вагу золота.