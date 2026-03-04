«Плани досить сирі»: нардеп Нагорняк розкритикував підготовку енергетичної стійкості регіонів

Плани енергетичної стійкості українських областей, які вчора розглядала Рада національної безпеки та оборони (РНБО), готувалися поспіхом і потребують суттєвого доопрацювання. Таку думку в коментарі висловив народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк.

За словами парламентаря, стислі терміни підготовки документів негативно вплинули на їхню якість.

«Я знаю, що регіонам давали чіткі терміни до 2 чи 3 березня підготувати ці плани. І Уряд їх уже систематизував, об'єднав в якусь одну загальну рамку і представив їх вчора на РНБО. Це все готувалося нашвидкуруч. Дай Бог, щоб хоча б десята частина від того, що в планах написано, було реалізовано у 2026 році», — підкреслив Сергій Нагорняк.

Деталі засідання РНБО

Попри скептицизм окремих депутатів, Рада національної безпеки та оборони офіційно заслухала та затвердила подані стратегії. Ключові цифри озвучила очільниця уряду Юлія Свириденко за підсумками засідання:

Статус: Плани енергетичної стійкості затверджені для всіх областей України.

Бюджет: Загальна вартість реалізації проєктів оцінюється у 215 млрд грн .

Мета: Створення децентралізованої та захищеної енергосистеми на рівні кожної громади.

Поки Уряд готується до масштабного впровадження енергопроєктів, експертне середовище та нардепи наголошують на необхідності реалістичного підходу до фінансування та термінів виконання робіт, аби плани не залишилися лише на папері.