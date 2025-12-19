Орбан поставив під сумнів відповідальність Росії за вторгнення в Україну

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан фактично поставив під сумнів те, що саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, вкотре розкритикувавши рішення лідерів Європейського Союзу щодо фінансової підтримки Києва.

Про це повідомляє угорське видання HVG.hu.

Після засідання Європейської ради у пʼятницю Орбан заявив журналістам, що використання заморожених російських активів для допомоги Україні, на його думку, було б рівнозначним «оголошенню війни» Росії. Також він назвав обманом переконання західних країн, нібито війну можна вести без власних витрат, а всі кошти згодом буде компенсовано за рахунок Росії.

За словами угорського премʼєра, європейські політики нібито живуть в ілюзії моральної правоти, допомагаючи країні, яку, за його висловом, «не зовсім зрозуміло, хто на кого напав», вважаючи при цьому, що така підтримка нічого їм не коштуватиме.

«Вони спокійно снідають вдома, п’ють каву і думають, що допомагають країні, яка зазнала насильства. Але зрештою платити доведеться їм», — заявив Орбан.

Раніше керівник угорського уряду назвав кредит ЄС для України «вкрай поганим рішенням» і «втраченими грошима».

Як відомо, Європейська рада погодила надання Україні позики обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки за рахунок запозичень ЄС на фінансових ринках, забезпечених бюджетними резервами Союзу. Водночас Угорщина, Словаччина та Чехія відмовилися брати участь у цій фінансовій схемі.

Відносини між Україною та Угорщиною залишаються напруженими з 2017 року, після ухвалення Верховною Радою закону про освіту. Будапешт звинуватив Київ в обмеженні прав угорської меншини на Закарпатті та почав блокувати участь України в заходах НАТО. Поправки до закону, які відтермінували дію мовної статті, ситуацію не розрядили.

В українському суспільному дискурсі також регулярно нагадують про історичну відповідальність Угорщини за злочини проти мирного населення України під час Другої світової війни. Зокрема, письменник Костянтин Коверзнєв звертав увагу на документально підтверджену участь угорських військових у масовому знищенні мирних жителів у Корюківці та інших населених пунктах Чернігівщини, де, за різними оцінками, загинули десятки тисяч людей. Жоден з організаторів цих злочинів так і не був засуджений на міжнародному рівні.

"Угорський злочин проти мирних українців не закарбовано в підручниках угорської історії. Але цей злочин є реальністю! – стверджує Коверзнєв. – Тож, коли нас шантажують політики із сусідньої країни, вони є насправді спадкоємцями огидної сегрегаційної і геноцидної політики Угорщини ХХ століття..."