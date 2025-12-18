На Одещині ворог ударив по цивільному авто: загинула мати, троє дітей постраждали

На Одещині ворожий дрон вдарив у машину дє перебувала жінка з трьома дітьми, мати померла

Сьогодні, 18 грудня, в Одеському районі російський ударний безпілотник влучив у цивільну автівку, яка їхала мостом. Про це повідомив керівник Одеської ОВА.

На момент атаки дрона у машині перебувала жінка з трьома дітьми. Мати зазнала тяжких травм і померла в машині "швидкої допомоги". Її троє дітей госпіталізовані з тілесними ушкодженнями та гострою реакцію на стрес.

— Це ще один цинічний воєнний злочин Росії — удар по мирних людях, — заявив Олег Кіпер.

Він також просить водіїв утриматися від руху у бік мосту в районі Дністровського лиману біля села Маяки. Росіяни вже тричі атакували цю ділянку.