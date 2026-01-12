Тріумф Пола Томаса Андерсона та «Гамнета»: Оголошено переможців «Золотого глобуса — 2026»

У Беверлі-Гіллз відбулася 83-тя церемонія вручення премії «Золотий глобус», яка традиційно відкрила головний сезон кінонагород. Цьогоріч Голлівудська асоціація іноземної преси відзначила як визнаних майстрів, так і нові гучні проєкти на стрімінгових платформах та у кінопрокаті.

Кінопідсумки: Домінування Андерсона та Чжао

Головним героєм вечора став режисер Пол Томас Андерсон. Його картина «Одна битва за іншою» була визнана найкращим мюзиклом або комедією. Сам Андерсон забрав одразу дві статуетки — за найкращу режисуру та сценарій.

У драматичній категорії перемогу святкувала Хлоя Чжао з фільмом «Гамнет». Стрічка також принесла нагороду Джессі Баклі, яку визнали найкращою драматичною акторкою року.

Інші ключові перемоги у кіно:

Найкращий актор (драма): Вагнер Моура — «Таємний агент».

Найкращий актор (комедія/мюзикл): Тімоті Шаламе — «Марті Супрім».

Найкраща акторка (комедія/мюзикл): Роуз Бірн — «Якби в мене були ноги, я б тебе вдарила».

Найкращий актор другого плану: Стеллан Скарсгард — «Сентиментальна цінність».

Найкращий анімаційний фільм: «Мисливці на демонів у стилі K-Pop».

Касові досягнення: хоррор «Грішники» Раяна Куглера.

Телевізійні категорії: Тріумф «Підліткового віку» та «Пітта»

Серед серіалів справжнім лідером став проєкт «Підлітковий вік» (Adolescence). Він не лише здобув звання найкращого мінісеріалу, а й забезпечив нагороди акторському складу: Стівену Грему, Оуену Куперу та Ерін Догерті.

У категорії драматичних серіалів перемогу здобув «Пітт», а виконавець головної ролі Ной Вайл став найкращим актором драми. Серед комедійних проєктів критики виділили «Студію».

Лідери телеефіру:

Найкраща акторка у драмі: Рея Сігорн — «Плюрибус».

Найкраща акторка у комедії: Джин Смарт — «Хаки».

Найкраща акторка у мінісеріалі: Мішель Вільямс — «Вмираючи від бажання сексу».

Нові номінації та спеціальні відзнаки

Церемонія 2026 року продовжує розширювати межі: спеціальну нагороду за найкращий виступ у жанрі стендап-комедії отримав Рікі Джервейс за своє шоу «Смертність». Найкращим подкастом року визнали проєкт Емі Полер «Добре спілкування з Емі Полер».