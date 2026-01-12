﻿
Економіка

В Україні викрито схему масштабного розкрадання газу

Фахівці безпеки НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Газорозподільні мережі України" викрили схему масштабного розкрадання газу, до якої була причетна одна з газонаповнювальних компресорних станцій у Сумах.

Під час аналізу даних виявили суттєву розбіжність між задекларованими та фактичними обсягами спожитого газу. Додатково з'ясувалося, що підприємство незаконно розширило свою діяльність на територію Вінницької області, повідомляють "Газмережі".

Після звернень "Газмережі" правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Під час слідчих дій на сумському підприємстві виявили несанкціоноване втручання в роботу лічильника, а у Вінниці – ймовірне місце незаконної врізки в газорозподільну мережу.

За результатами обстежень станцій у Сумах і Вінниці складено акти порушень. На їх підставі винним нарахували 56,6 млн. грн. штрафних санкцій за крадіжку газу.

Загалом проведено 25 обшуків, вилучено докази протиправної діяльності, а одній посадовій особі у Вінницькій області вже оголошено підозру.

Фото: comments.ua

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НафтогазгазУкраїна
