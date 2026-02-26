Орбан звинуватив Зеленського у спробі втягнути Угорщину у війну

Прем’єр-міністр Віктор Орбан звернувся з листом до Президента України Володимир Зеленський, у якому вкотре звинуватив Київ у намаганні «втягнути Угорщину у війну» та закликав відновити повноцінну роботу нафтопроводу Дружба.

У своєму зверненні Орбан заявив, що протягом останніх чотирьох років українська влада нібито працює над тим, щоб «примусити Угорщину вступити у війну між Україною та росією». За його словами, у цьому Київ заручився підтримкою Брюсселя та угорської опозиції.

Окрему увагу угорський прем’єр приділив питанню енергетики. Він стверджує, що останніми днями було заблоковано нафтопровід «Дружба», який має «вирішальне значення» для енергопостачання Угорщини. Орбан наголосив, що такі дії, на його думку, суперечать інтересам угорської держави та створюють ризики для стабільного й доступного забезпечення енергоносіями угорських родин.

«Ми співчуваємо українському народу, але ми не бажаємо брати участь у війні. Ми не хочемо фінансувати воєнні зусилля та не хочемо платити більше за енергоносії», — йдеться у листі.

Офіційної реакції української сторони на заяви Орбана станом на цей момент оприлюднено не було. Водночас Київ раніше неодноразово наголошував, що не чинить дій, спрямованих на втягування інших держав у війну, розв’язану росією, та діє в межах захисту власного суверенітету й безпеки.

Ситуація навколо енергопостачання та політичні заяви Будапешта знову актуалізували напруженість у відносинах між двома країнами, які останні роки залишаються складними на тлі повномасштабної агресії рф проти України.