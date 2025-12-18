Німеччина урізає соцдопомогу частині українців - подробиці

Уряд Німеччини завершив роботу над законопроєктом, який може обмежити право українців на довгострокову допомогу по безробіттю — так званий Bürgergeld. Ініціатива пов’язана із зростанням кількості молодих українців, які приїжджають до Німеччини після скасування обмежень на виїзд чоловіків віком 18–22 років.

Депутат ХДС Юрґен Хардт заявив, що уряд не зацікавлений у тому, щоб молоді українці проводили час у Німеччині замість того, щоб захищати свою країну. Він наголосив, що українська влада ухвалює власні рішення, проте «еміграційна тенденція, що виникла, має бути зупинена».

Наразі приблизно 490 тисяч українців працездатного віку отримують Bürgergeld. Опозиція та частина коаліції Фрідріха Мерца наполягають на скороченні соціальних видатків та посиленні правил для українців. У Соціал-демократичній партії (СДПН) підкреслюють, що будь-яке рішення має бути виваженим і прийматися лише після аналізу динаміки міграції.

За новими даними, базова грошова допомога зменшиться приблизно зі 563 євро до 441 євро на самотнього дорослого — тобто на 100–120 євро на місяць. При цьому витрати на житло та опалення продовжать покривати окремо. Для українців, які приїхали до Німеччини до 1 квітня 2025 року і вже отримують Bürgergeld, виплати поки що залишаються за старими правилами.

Експерти зазначають, що такі зміни можуть значно вплинути на фінансове становище українських домогосподарств у Німеччині, особливо молодих людей та сімей із низьким доходом.

