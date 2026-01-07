Після чотирьох днів мовчання Берлін визнав проблеми з міжнародним правом у діях США

Уряд Німеччини вперше публічно висловив критику дій Сполучених Штатів після удару по Венесуелі та захоплення президента Ніколаса Мадуро американськими спецслужбами.

Про це повідомляє Spiegel.

Речник німецького уряду Штефан Корнеліус заявив у Берліні, що США не змогли переконливо довести в Раді Безпеки ООН, що їхні дії відповідали нормам міжнародного права.

У суботу американські сили завдали удару по Венесуелі, затримали Ніколаса Мадуро та доправили його до Нью-Йорка для судового розгляду. Одразу після події уряд Німеччини утримався від юридичної оцінки, пояснивши це складністю питання та необхідністю часу для аналізу.

Через чотири дні позиція Берліна стала жорсткішою, хоча остаточної правової оцінки дій США уряд досі не оприлюднив.

Стриманість федерального уряду викликала критику з боку німецької опозиції. Лідерка Партії зелених Франциска Брантнер заявила, що Німеччина та Європа мають чітко визначити своє ставлення до політики Дональда Трампа.

«Заяви Фрідріха Мерца майже виглядають як заперечення реальности та спроба заспокоїти Трампа», — сказала вона.

Віцепрезидентка Європейського парламенту Катаріна Барлі (СДПН) висловилася ще жорсткіше, прямо назвавши атаку США на Венесуелу порушенням міжнародного права. Раніше канцлер Фрідріх Мерц і міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль характеризували ситуацію лише як «складну».

У Раді Безпеки ООН Сполучені Штати заявили, що арешт Мадуро був «хірургічним заходом переслідування» проти «наркотерориста». Американська сторона наполягає, що Мадуро не є легітимним керівником держави, а ставлення до нього як до такого, відповідно до Статуту ООН, є зловживанням міжнародним правом. США також нагадали, що понад 50 країн не визнали його переобрання у 2024 році.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес зі свого боку заявив, що справжньою метою дій Вашингтона є зміна режиму у Венесуелі та «привласнення її енергетичних ресурсів».