Антиукраїнські наративи в Польщі виходять за межі маргінальних спільнот

Антиукраїнська пропаганда в польському інформаційному просторі різко посилилася протягом останніх місяців. Про це йдеться у новому звіті польської організації Demagog, яка з 2022 року системно відстежує дезінформацію, спрямовану проти України та українців. Аналітики зафіксували не лише збільшення кількості ворожих публікацій, а й стрімке зростання їхніх охоплень, що свідчить про дедалі сильніший вплив таких повідомлень на суспільні настрої, повідомляє Польське радіо.

Головний редактор demagog.org.pl Марцін Костецький зазначає, що мова йде вже не про поодинокі прояви ненависти, а про хвилі скоординованих інформаційних атак. Вони активізуються навколо резонансних політичних і безпекових подій — зокрема президентського вето на закон про допомогу громадянам України, інцидентів із російськими дронами або навіть культурних заходів. У таких публікаціях українців подають як «привілейованих», «небезпечних» або таких, що нібито загрожують польській державності.

Ці наративи будуються на маніпуляціях і відвертих фейках — від заяв про «перевантаження» польської медицини та соціальної системи українцями до теорій змови про «українізацію» Польщі. Водночас офіційна статистика свідчить про протилежне: більшість українців у Польщі забезпечують себе самостійно, працюють і роблять внесок в економіку та систему охорони здоров’я. Окремі відео чи повідомлення, вирвані з контексту, використовують як емоційні тригери, щоб перекласти відповідальність за внутрішні проблеми на біженців.

За словами Костецького, кінцева мета цієї пропаганди полягає не лише у погіршенні ставлення поляків до українців, а й у спробі зменшити підтримку України з боку Польщі. Він наголошує, що без активнішої ролі держави у протидії фейкам та підвищенні медіаграмотності суспільства громадські організації не зможуть самотужки зупинити цей процес.

Додаткову загрозу становить використання сучасних технологій, зокрема дипфейків, для створення фальшивих «свідчень», наприклад вигаданих заяв польських військових про територіальні претензії до України. Такі матеріали підривають довіру між суспільствами, апелюючи до авторитету армії та страхів, пов’язаних із війною. Значну частину антиукраїнських повідомлень поширюють анонімні акаунти, а також публічні особи, зокрема політики, які свідомо або несвідомо відтворюють російські пропагандистські тези.