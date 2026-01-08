РФ намагається отримати від Німеччини військові технології, – спецслужба ФРН

У Федеральному відомстві з охорони конституції ФРН (BfV) заявили про посилення спроб Росії отримати у Німеччини технології для військового застосування.

Про це пише видання Handelsblatt, посилаючись на аналітичний лист німецької спецслужби, що потрапив в його розпорядження.

Згідно з документом спецслужби внутрішнього призначення в країні, збройне вторгнення в Україну призвело до зростання потреб Москви в озброєннях та технологіях для виробництва зброї масового знищення. Однак західні санкції Євросоюзу, запроваджені з 2022 року, дуже ускладнили подібні закупівлі. У зв'язку з цим російські структури використовують шляхи обходу експортних обмежень і отримують у Німеччині високотехнологічну продукцію, зокрема високоточні верстати, мікроелектроніку, спеціальне програмне забезпечення, вимірювальну і лабораторну техніку та навіть деякі матеріали.

Для того, щоб приховати передбачуване використання такої продукції в Росії, до подібних операцій залучають свої спецслужби. Такий підхід дає змогу маскувати кінцевих одержувачів та фактичне призначення постачання.

Як наголошується в аналізі, подібні дії посилюють ризики, пов'язані із поширенням зброї масового знищення та відповідних технологій.

"Йдеться не лише про готові системи, а й про доступ до техніки, матеріалів та ноу-хау, необхідних для розробки, модернізації та застосування таких озброєнь. До цієї категорії належать і товари подвійного призначення, які можуть використовуватись як у цивільній, так і у військовій сфері, у тому числі для створення ядерної, біологічної та хімічної зброї, а також ракет, безпілотників та інших засобів доставки", — повідомляється в листі.

Кількість та професійний рівень зусиль іноземних держав із закупівель у ФРН високі й продовжують зростати.

Інтерес до Німеччини пояснюється тим, що вважається провідною індустріальною державою та важливим науково-дослідним центром із великою кількістю високотехнологічних підприємств, дослідницьких інститутів та університетів.

"Потенційними цілями розглядаються як великі міжнародні концерни, і середні компанії, що є лідерами у вузьких технологічних сегментах. Для отримання потрібних технологій використовуються розгалужені "мережі закупівель", у яких підставні чи фіктивні компанії виступають покупцями, приховуючи реального одержувача. Крім того, нерідко організуються "обхідні постачання" через посередників у країнах ЄС та третіх державах, щоб заплутати логістику та приховати кінцевий пункт призначення", — наголосили в спецслужбі.