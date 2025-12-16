Темпи просування армії РФ відстають навіть від швидкості равлика

Темпи наступу російської армії в Україні є вкрай повільними й поступаються навіть швидкості равлика. Згідно з іронічним порівнянням, якби равлик почав повзти 24 лютого 2022 року, то за цей час він уже дістався б Відня, тоді як російські війська за період повномасштабної війни змогли просунутися лише на обмежену відстань на сході України.

До початку повномасштабного вторгнення російські війська контролювали близько 32% території Донецької області. За 3 роки і 8 місяців бойових дій окупанти змогли захопити ще 23% регіону, тоді як під контролем Сил оборони України нині залишається 22,6% області.

Аналітики проєкту Deep State також звертають увагу на історичні паралелі. Зокрема, за менше ніж 47 місяців німецький Вермахт під час Другої світової війни пройшов шлях від Західного Бугу до Москви і Сталінграда та повернувся до Берліна. Водночас російська армія, яку в РФ називають «другою армією світу», за аналогічний період змогла просунутися лише від Донецька до Покровська.

Аналітики наголошують, що такі темпи наступу свідчать про значні втрати, виснаження ресурсів та неспроможність Росії досягти стратегічних цілей у війні проти України.

