Чоловік до смерті побив перехожого в столиці

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 30-річному мешканцю столиці, який завдав тяжкі тілесні ушкодження 49-річному чоловіку, внаслідок чого той помер у лікарні.

Вироком Дніпровського районного суду обвинуваченого визнано винним за ч. 2 ст. 121 КК України та засуджено до 8 років позбавлення волі, повідомляє Київська міська прокуратура.



Прокурор у суді довів, що в обвинуваченого у травні 2025 року на вулиці виник конфлікт з перехожим, який зробив йому зауваження за неввічливе спілкування з дівчиною.



Обвинувачений декілька разів вдарив потерпілого в обличчя. Чоловік впав, після чого отримав ще кілька ударів по голові ногою. На наступний день потерпілий помер у лікарні внаслідок закритої черепно-мозкової травми.



Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

