СБУ розшукала пістолет, з якого вбили Парубія

Слідчі СБУ зібрали нові беззаперечні докази на підозрюваного у вбивстві нардепа Андрія Парубія.

Саме цей фігурант виконав замовлення російських спецслужбістів на ліквідацію нардепа. Для вчинення злочину кілер використав пістолет Макарова, який правоохоронці розшукали під час розслідування резонансного злочину, повідомляє СБУ.



Ця вогнепальна зброя з глушником знаходились у схованці, яку зловмисник облаштував після вбивства Парубія.



За результатами експертиз встановлено, що саме з цього пістолета було зроблено смертельний постріл у народного депутата. Також на зброї виявлено сліди ДНК кілера.



У ході слідчо-оперативних дій отримано відеозапис, на якому кілер облаштовує схрон з пістолетом у лісовій місцевості та «звітує» про це своєму кураторові з рф.



Знайдену зброю у подальшому планували використати для вчинення інших замовних убивств на території України.



Нагадаємо, що після вбивства Парубія кілер намагався втекти за кордон, але був затриманий СБУ та Нацполіцією у Хмельницькій області, звідки планував нелегально потрапити до сусідньої країни.



Тоді слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



- ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною діяльністю);

- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Фігурант виправдовував збройну агресію рф та заперечував воєнні злочини рашистів, зокрема у період тимчасової окупації Бучі.



На підставі нових доказів слідчі СБУ додатково повідомили йому про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).